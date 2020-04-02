Депутаты хотят обсудить с Зеленским скандальные пленки Ермака-младшего

Депутаты фракции "Слуга народа" просят Владимира Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака

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Депутаты фракции "Слуга народа" просят Владимира Зеленского собрать фракцию для обсуждения видеозаписей с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в "Слуге народа", передает RegioNews.

По информации издания, в партийных чатах обсуждают идею встречи Зеленского с фракцией для обсуждения торговли братом Андрея Ермака государственными должностями.

"Уже понятно, что есть больше видеозаписей. И эта история просто так не закончится. Пока есть время по реакции только потому, что людей интересует коронавирус. Мы даже не можем оценить риски, чем это все закончится для команды", - говорят депутаты .

Отмечается, что "слуги народа" хотят знать позицию президента и пока не понимают, что происходит.

Также известно, что народные депутаты обращались к Андрею Ермаку с просьбой объяснить ситуацию и организовать встречу с президентом.

Они сообщают, что сам Андрей Ермак не откликнулся на это предложение. Кроме того, не известно, в каком формате и когда именно состоится встреча фракции с Владимиром Зеленским.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Владимира Зеленского призвали уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Также САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.