Депутаты хотят обсудить с Зеленским скандальные пленки Ермака-младшего
Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в "Слуге народа", передает RegioNews.
По информации издания, в партийных чатах обсуждают идею встречи Зеленского с фракцией для обсуждения торговли братом Андрея Ермака государственными должностями.
"Уже понятно, что есть больше видеозаписей. И эта история просто так не закончится. Пока есть время по реакции только потому, что людей интересует коронавирус. Мы даже не можем оценить риски, чем это все закончится для команды", - говорят депутаты .
Отмечается, что "слуги народа" хотят знать позицию президента и пока не понимают, что происходит.
Также известно, что народные депутаты обращались к Андрею Ермаку с просьбой объяснить ситуацию и организовать встречу с президентом.
Они сообщают, что сам Андрей Ермак не откликнулся на это предложение. Кроме того, не известно, в каком формате и когда именно состоится встреча фракции с Владимиром Зеленским.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Владимира Зеленского призвали уволить и привлечь к уголовной ответственности главу Офиса президента Андрея Ермака.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Также САП открыла уголовное производство по обращению Гео Лероса.
- 15:22 02 апреля Кличко просит киевлян жаловаться на завышенные цены продуктов первой необходимости
- 15:19 02 апреля Боевики огласили списки тех, кого подготовили на обмен
- 15:06 02 апреля В Черкассах священнослужитель с COVID-19 в тяжелом состоянии
- 15:05 02 апреля Нефть негде хранить: цены на топливо могут обвалиться до нуля
- 14:51 02 апреля Депутаты хотят обсудить с Зеленским скандальные пленки Ермака-младшего
- 14:36 02 апреля Минрегион Чернышова "забыл" о реформе Зеленского - СМИ
- 09:08 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака