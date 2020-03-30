Скандал с Ермаком: ГБР расследует дело по четырем статьям
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина.
В частности, Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно:
ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;
ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;
ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Как отмечается, следователи бюро осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины Гео Леросом видео с Денисом Ермаком (братом Андрея Ермака).
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.
За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Журналистам удалось идентифицировать основных участников переговоров и лицо, которое осуществляло запись.
Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его брата.
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