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30 марта 2020, 17:15 17

Скандал с Ермаком: ГБР расследует дело по четырем статьям

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30 марта 2020, 17:15 17
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Государственное бюро расследований Украины по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по статьям мошенничества, разглашения гостайны и другое
Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований Украины по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по статьям мошенничества, разглашения гостайны и другое

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина.

В частности, Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, а именно:

ч. 2 ст. 190 - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

ч. 2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 1 ст. 364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Как отмечается, следователи бюро осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины Гео Леросом видео с Денисом Ермаком (братом Андрея Ермака).

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.

За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Журналистам удалось идентифицировать основных участников переговоров и лицо, которое осуществляло запись.

Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его брата.


ГБР Андрей Ермак Офис президента расследование коррупция Гео Лерос
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