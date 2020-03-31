Лерос рассказал, откуда у него "пленки Ермака"
Как передает RegioNews, об этом он рассказал изданию "Новое время".
"Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. На этом этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов. Не исключено, что это может быть частью следствия. Поэтому меня вызвали на допрос в ГБР. Буду давать объяснения и в НАБУ. Только после этого, когда они примут решение или дадут рекомендацию, стоит ли это обнародовать, я это обязательно сделаю ", - сказал он.
По его словам, записи ему пришли на почту 27 марта (накануне Гео Лерос обратился через ФБ к своим читателям, попросив присылать ему самую разнообразную информацию о Ермаке на свою почту).
"Я указал почту, на которую люди стали присылать свою информацию. Мне пришло очень много различной информации, очень много. Ее, конечно, надо проанализировать", - уточнил нардеп, заверив, что записи получил совершенно бесплатно.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.
За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Журналистам удалось идентифицировать основных участников переговоров и лицо, которое осуществляло запись.
Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его брата.
30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео.
- 14:11 31 марта Зеленский заявил о готовности более полсотни гостиниц и санаториев для обсервации
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 13:45 31 марта Рынок земли: нардепы блокируют подписание закона
- 13:20 31 марта В Кривом Роге новое заражение коронавирусом: что известно
- 13:04 31 марта Коронавирус в Киеве: растет число зараженных и суммы штрафов за нарушение карантина
- 13:02 31 марта Больные COVID-19 на Сумщине: кто и сколько
- 12:19 31 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств