Лерос рассказал, откуда у него "пленки Ермака"

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, который обвиняет главу Офиса президента Андрея Ермака и его брата в торговле должностями и сдачи национальных интересов, получил скандальные видеозаписи 27 марта и на следующий день передал журналистам

Фото: zn.ua

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, который обвиняет главу Офиса президента Андрея Ермака и его брата в торговле должностями и сдачи национальных интересов, получил скандальные видеозаписи 27 марта и на следующий день передал журналистам

Как передает RegioNews, об этом он рассказал изданию "Новое время".

"Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. На этом этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов. Не исключено, что это может быть частью следствия. Поэтому меня вызвали на допрос в ГБР. Буду давать объяснения и в НАБУ. Только после этого, когда они примут решение или дадут рекомендацию, стоит ли это обнародовать, я это обязательно сделаю ", - сказал он.

По его словам, записи ему пришли на почту 27 марта (накануне Гео Лерос обратился через ФБ к своим читателям, попросив присылать ему самую разнообразную информацию о Ермаке на свою почту).

"Я указал почту, на которую люди стали присылать свою информацию. Мне пришло очень много различной информации, очень много. Ее, конечно, надо проанализировать", - уточнил нардеп, заверив, что записи получил совершенно бесплатно.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Нардеп отправляет в правоохранительные органы обращение и видео, ждет 10% от награбленного, деньги обещает отправить в детский дом.

За скандал с Ермаком ответит Зеленский, считает журналист Бутусов.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Журналистам удалось идентифицировать основных участников переговоров и лицо, которое осуществляло запись.

Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса в отношении коррупционных преступлений руководителя Офиса президента Андрея Ермака и его брата.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео.