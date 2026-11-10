Рада приняла закон о розыске пропавших без вести и идентификации погибших: что изменится

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Верховная Рада приняла Закон №14095, предусматривающий усовершенствование механизмов розыска людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и идентификации погибших в результате войны

Об этом сообщили в МВД, передает RegioNews .

Документ был разработан в сотрудничестве Министерства внутренних дел Украины и народных депутатов. Он должен упростить процедуры установления личности погибших, расширить возможности проведения ДНК-исследований и ускорить поиск пропавших без вести.

В частности, закон предусматривает:

Вовлечение иностранных и международных специалистов в процесс идентификации тел погибших. Также появится возможность отбирать ДНК-образцы у находящихся за рубежом родственников пропавших без вести.

Использование результатов скоростного ДНК-тестирования ANDE в уголовных производствах с последующим внесением соответствующих данных в Электронный реестр геномной информации человека.

Применение цифровых отпечатков пальцев для установления личности погибших.

Ожидается, что нововведения помогут ускорить идентификацию погибших, сделать розыск пропавших без вести более эффективным и дать их семьям возможность быстрее получить информацию о судьбе близких.

Напомним, что по состоянию на начало октября 2023 года более 26 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.