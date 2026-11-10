Карфаген уничтожен? Или взят под контроль и передан для "доения"

Кстати о Карфагене. О реальном Карфагене

Кстати о Карфагене. О реальном Карфагене

Фото из открытых источников

Когда римляне провели операцию по уничтожению Карфагена, согласно тезису "Карфаген должен быть разрушен" (Carthago delenda est), то в плен был взят только руководитель, а именно главнокомандующий Гасдрубал. Но ведь мы помним, что он был не один. При нем была целая армия. Армия, четко выполнявшая его приказы. Так вот, римляне уничтожили почти всю армию, а сдавшихся не забрали к себе в свою армию, а все продали в рабство, а деньги получил бюджет.

Поэтому вопрос: а куда девались все прокуроры департамента Крапивы? Были ли у них дети, юридически необразованные, и не знали что они выполняют преступные приказы? А куда делись все подчиненные генрал-майора Дуки из СБУ, которые так же либо выполняли преступные приказы, либо закрывали глаза на преступления, несмотря на работу в СБУ? А где все те сотрудники Цемова из ДСР Нацпола, которые выполняли его команды и благодаря которым он был полезен Химпрому? Или кто-то считает, что Крапива, Дука и Цемов все делали своими силами? Их убрали, а исполнители остались в должностях.

Или исполнение преступных приказов это не преступление? Или кто-то думает что "работал" по этой теме только один департамент? Думаете, других тем нет? Куда девались прокуроры из этого департамента Крапивы? Ну ок 12 уволили, но других спасли и распределили по другим департаментам, где они дали спокойно "работают".

А может кто-то думает, что этим занимался только ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА? Интересно, кто смотрел ПОЛОЖЕНИЕ о Департаменте международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора, которое утверждено приказом № 198?

Присматривать за колцентрами – это его прямая обязанность? Разве можно в кришевании колцентрами обвинить например ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРА ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАКОНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ ? Или например ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРА ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ВЕДУЩИМИ БОРЬБУ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПЛЕННОСТЬЮ? Вопрос риторический.

А что правоохранители делали с колл-центрами, которые не платили? То есть "рынок" колцентров очень велик. Кто верит в то что те колцентры, которые не платили, остались работать? Но по ним не открыть уголовные дела, чтобы полностью выбить их с рынка? Так Карфаген уничтожен? Или взят под контроль и передан для "доения" тем, кто пришел после Крапивы, Дуки и Цемова? Подумайте об этом.