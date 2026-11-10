В Буче судят водителя, который на скорости 154 км/ч вызвал смертельное ДТП

Фото: Киевская областная прокуратура

В Ирпенском городском суде Киевской области состоялись судебные прения по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Буче в августе 2023 года. Прокуроры и потерпевшие изложили свои позиции

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Публичное обвинение по делу поддерживают прокуроры областной прокуратуры. После продолжительного перерыва заместитель руководителя прокуратуры, возглавляющий группу прокуроров, инициировал установление регулярного графика судебных заседаний.

"От этой аварии прошло более трех лет. Одна семья потеряла близкого человека, еще три человека получили травмы. Мы понимаем, насколько важно для потерпевших и семьи погибшего дождаться решения суда. Сегодня прокуратура изложила свою позицию в дебатах. На следующем заседании суд предоставит обвиняемому Ситтер.

По данным следствия, обвиняемый управлял автомобилем Hyundai Sonata, хотя был лишен права управления транспортными средствами на десять лет.

На участке дороги, где разрешенная скорость движения составляла 40 км/ч, мужчина ехал примерно в 154 км/ч. В результате столкновения со Skoda Superb водитель последнего автомобиля погиб на месте. Еще трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что на Окружной дороге водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в отбойник. В ходе общения патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проверка на Драгере показала 1,97 промилле алкоголя в крови.