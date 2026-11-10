В Днепре шестерых должностных лиц будут судить за завладение 26 млн грн на полигоне

Фото: Офис Генерального прокурора

В Днепре будут судить шестерых должностных лиц коммунального и частного предприятий, обвиняемых в завладении 26 млн грн бюджетных средств во время обслуживания городского полигона твердых бытовых отходов

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, коммунальное предприятие Днепровского городского совета заключило договор с подконтрольным частным обществом по обслуживанию полигона площадью более 130 гектаров. Это единственное официальное место сортировки и захоронения мусора в городе.

Частная компания должна была разравнивать и уплотнять отходы, пересыпать их почвой, содержать технологические дороги и выполнять другие работы.

Однако, как установили правоохранители, большинство этих работ фактически выполняли работники коммунального предприятия – собственными силами и ресурсами. Несмотря на это, чиновники подписывали акты, в которых отмечалось, что работы выполнила частная компания. На основании этих документов ему перечисляли бюджетные средства.

По такой схеме с июля 2024 по январь 2026 года на счета общества безосновательно перечислили 26 млн грн.

Среди обвиняемых – директор коммунального предприятия, его заместитель, главный бухгалтер и главный инженер, а также директор и главный бухгалтер частной компании.

Им инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог - по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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