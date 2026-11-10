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10 ноября 2026, 19:45

В Житомирской области мужчина купил зарядку станцию, которой не существовало

10 ноября 2026, 19:45
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Фото из открытых источников
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В Житомирской области 38-летний местный житель стал жертвой мошенничества. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как рассказал мужчина, он нашел сайт по продаже зарядных станций и сделал заказ. После этого в мессенджере ему послали реквизиты для оплаты товара. Муж перечислил 20,5 тысячи гривен.

Однако продавец не отправил товар, перестал отвечать, а сайт вообще стал недоступен.

"Полицейские призывают граждан быть осмотрительными во время онлайн-покупок: отдавать предпочтение наложенным платежом с возможностью осмотреть товар перед оплатой и покупать только на проверенных торговых площадках", - говорят правоохранители.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.

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