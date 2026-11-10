В центре Кропивницкого мужчина ранил ножом двух человек

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В Кропивницком во время конфликта возле магазина мужчина нанес ножевые ранения двум местным жителям. Оба потерпевших получили тяжкие телесные повреждения и попали в больницу. Подозреваемый был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога

Об этом сообщили в Кропивницкой окружной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, происшествие произошло в конце октября около полуночи в центральной части города. Возле магазина находились трое мужчин, между которыми возникла ссора.

Во время конфликта один из них получил острый предмет и напал на двух других. Одному пострадавшему он нанес по меньшей мере два удара в грудь и живот, другому — не менее трех ударов в грудь, голову и спину.

После нападения мужчина покинул место происшествия, считая, что от полученных ранений оба потерпевших умрут. Однако на место вызвали скорую помощь. Медики предоставили мужчинам необходимую помощь и доставили их в больницу. Благодаря своевременному лечению обоих удалось спасти.

По выводам медиков, потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

Местному жителю сообщили о подозрении в оконченном покушении на умышленное убийство двух человек (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.