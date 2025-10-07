11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 18:26

Шторм приближается: в Одесской области продолжили дистанционное обучение для всех учеников

07 октября 2025, 18:26
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Одессе из-за ухудшения погодных условий все учебные заведения города продолжат работу в дистанционном формате

Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, передает RegioNews.

Решение было принято в целях обеспечения безопасности учащихся и педагогического состава, ведь в ближайшие дни на территории области ожидается сложная метеорологическая ситуация.

Школы города переходят на дистанционное обучение

По данным синоптиков, 8-9 октября в Одесской области прогнозируется сильный дождь, грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. На юге региона объявлен оранжевый уровень опасности, что свидетельствует о серьезном риске стихийных явлений. В северных и центральных районах области установлен желтый уровень угрозы.

Специалисты предупреждают, что такая погода может осложнить работу энергетических и коммунальных служб, повлиять на деятельность строительных предприятий и создать проблемы движения транспорта.

Как известно, по прогнозам синоптиков 7, 8 и 9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди.

Напомним, 30 сентября Одессу накрыли сильные дожди. За сутки выпало 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.

В результате непогоды в городе были свергнуты около 70 деревьев и крупных веток. Из-за подтопления и разрушения асфальта автобус и легковой автомобиль буквально провалились под землю.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы городских служб в Одессе.

2 октября спасатели завершили поисковые работы после масштабной стихии. В результате непогоды погибли 10 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса Одесская область шторм дистанционное обучение Дожди
Желтый уровень опасности в Одессе: школы и садики перешли на дистанционку
07 октября 2025, 10:04
Одесщину снова зальет дождями
06 октября 2025, 18:09
В двух районах Одессы из-за ливня снова поднялся уровень воды
04 октября 2025, 13:52
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Одессе будут судить 25-летнего мужчину, пытавшегося сжечь квартиру семьи военного
07 октября 2025, 19:19
В Кривом Роге задержаны три человека за похищение и вымогательство $500 тыс.
07 октября 2025, 19:17
8 тысяч долларов за путешествие через Тису: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
07 октября 2025, 18:55
Четыре дня без еды и тепла: пропавшего жителя Ровенской области обнаружили живым в лесу
07 октября 2025, 18:52
В Харьковской области мужчина застрелил собаку: полиция начала расследование
07 октября 2025, 18:35
В Никополе россияне обстреляли подразделение ГСЧС: пострадал спасатель
07 октября 2025, 18:13
Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер
07 октября 2025, 17:59
В Шостке на Сумщине люди готовят еду на улицах из-за блекаута
07 октября 2025, 17:55
Украина наращивает импорт газа из-за российских ударов
07 октября 2025, 17:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »