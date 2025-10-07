Шторм приближается: в Одесской области продолжили дистанционное обучение для всех учеников
В Одессе из-за ухудшения погодных условий все учебные заведения города продолжат работу в дистанционном формате
Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, передает RegioNews.
Решение было принято в целях обеспечения безопасности учащихся и педагогического состава, ведь в ближайшие дни на территории области ожидается сложная метеорологическая ситуация.
По данным синоптиков, 8-9 октября в Одесской области прогнозируется сильный дождь, грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. На юге региона объявлен оранжевый уровень опасности, что свидетельствует о серьезном риске стихийных явлений. В северных и центральных районах области установлен желтый уровень угрозы.
Специалисты предупреждают, что такая погода может осложнить работу энергетических и коммунальных служб, повлиять на деятельность строительных предприятий и создать проблемы движения транспорта.
Как известно, по прогнозам синоптиков 7, 8 и 9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди.
Напомним, 30 сентября Одессу накрыли сильные дожди. За сутки выпало 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.
В результате непогоды в городе были свергнуты около 70 деревьев и крупных веток. Из-за подтопления и разрушения асфальта автобус и легковой автомобиль буквально провалились под землю.
Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы городских служб в Одессе.
2 октября спасатели завершили поисковые работы после масштабной стихии. В результате непогоды погибли 10 человек.