Фото: иллюстративное

В Одессе из-за ухудшения погодных условий все учебные заведения города продолжат работу в дистанционном формате

Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, передает RegioNews.

Решение было принято в целях обеспечения безопасности учащихся и педагогического состава, ведь в ближайшие дни на территории области ожидается сложная метеорологическая ситуация.

Школы города переходят на дистанционное обучение

По данным синоптиков, 8-9 октября в Одесской области прогнозируется сильный дождь, грозы и порывы ветра до 15-20 м/с. На юге региона объявлен оранжевый уровень опасности, что свидетельствует о серьезном риске стихийных явлений. В северных и центральных районах области установлен желтый уровень угрозы.

Специалисты предупреждают, что такая погода может осложнить работу энергетических и коммунальных служб, повлиять на деятельность строительных предприятий и создать проблемы движения транспорта.

Как известно, по прогнозам синоптиков 7, 8 и 9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди.

Напомним, 30 сентября Одессу накрыли сильные дожди. За сутки выпало 94 мм осадков – это 224% месячной нормы и второй рекорд за последние 10 лет.

В результате непогоды в городе были свергнуты около 70 деревьев и крупных веток. Из-за подтопления и разрушения асфальта автобус и легковой автомобиль буквально провалились под землю.

Президент Владимир Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулеби провести полную проверку работы городских служб в Одессе.

2 октября спасатели завершили поисковые работы после масштабной стихии. В результате непогоды погибли 10 человек.