07 жовтня 2025, 18:26

Шторм наближається: на Одещині продовжили дистанційне навчання для всіх учнів

07 жовтня 2025, 18:26
Фото: ілюстративне
В Одесі через погіршення погодних умов усі навчальні заклади міста продовжать працювати у дистанційному форматі

Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич, передає RegioNews.

Рішення ухвалили з метою забезпечення безпеки учнів та педагогічного складу, адже найближчими днями на території області очікується складна метеорологічна ситуація.

Школи міста переходять на дистанційне навчання

За даними синоптиків, 8-9 жовтня в Одеській області прогнозуються сильні дощі, грози та пориви вітру до 15-20 м/с. На півдні регіону оголошено помаранчевий рівень небезпечності, що свідчить про значний ризик стихійних явищ. У північних і центральних районах області встановлено жовтий рівень небезпеки.

Фахівці попереджають, що така погода може ускладнити роботу енергетичних і комунальних служб, вплинути на діяльність будівельних підприємств та створити проблеми для руху транспорту.

Як відомо, за прогнозами синоптиків 7, 8 та 9 жовтня на Одещині очікуються значні дощі.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі. За добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Внаслідок негоди в місті були повалені близько 70 дерев і великих гілок. Через підтоплення та руйнування асфальту автобус та легковий автомобіль буквально провалилися під землю.

Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб в Одесі.

2 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи після масштабної стихії. Внаслідок негоди загинули 10 людей.

