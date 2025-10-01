13:10  01 жовтня
01 жовтня 2025, 16:04

В Одесі комунальники ліквідовують наслідки негоди: повалено 70 дерев

01 жовтня 2025, 16:04
Фото: ЖКС Одеси
Внаслідок негоди в Одесі було повалено близько 70 дерев і великих гілок. До ліквідації наслідків залучені фахівці КП "Міськзелентрест", "Міські дороги" та "Житлово-комунальні сервіси"

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає RegioNews.

За його словами, комунальники вже розпиляли та вивезли дерева за 37 адресами, ще у 33 локаціях роботи тривають.

Насамперед звільняють від перешкод дороги, автомагістралі, пішохідні зони та під’їзди до соціальних об’єктів.

Нагадаємо, у вівторок, 30 вересня, Одесу накрили сильні дощі. Так, за добу випало 94 мм опадів – це 224% місячної норми та другий рекорд за останні 10 років.

Після трагедії в Одесі, де внаслідок негоди загинули щонайменше дев'ять людей, серед яких дитина, Президент Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи міських служб та обставин події.

