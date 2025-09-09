Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала двух агентов ФСБ, которые предоставляли врагу информацию для корректировки ракетных и дроновых ударов по Одесской и Кировоградской областях

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались двое жителей Одесщины, которые действовали отдельно, но имели общего куратора. Оба были завербованы через телеграммы-каналы.

Среди них – 33-летний дезертир из Кировоградщины, который самовольно покинул воинскую часть и передавал оккупантам координаты подразделения, штаба, полигонов и маршрутов передвижения Сил обороны. После возвращения в Одесскую область пытался устроиться на оборонное предприятие, чтобы собирать новые разведданные.

Еще один агент – 49-летний разнорабочий из поселка Лиманское, который передавал врагу направления движения мобильных групп ПВО во время воздушных тревог.

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с поличным с врагом.

По фактам государственной измены и дезертирства следователи сообщили фигурантам о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудник украинского космического агентства передавал информацию врагу, используя служебное положение. Задержан мужчина весной 2024 года прямо во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Ранее сообщалось, ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности.