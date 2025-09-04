15:12  04 сентября
В пятницу в Украине будет сухо и жарко
12:41  04 сентября
Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
12:28  04 сентября
Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
04 сентября 2025, 13:26

Заложили взрывчатку под авто военного: во Львове "на горячем" задержали подростков

04 сентября 2025, 13:26
Фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией задержали пятерых приспешников России, которые организовывали диверсии и террористические акты в разных регионах Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники поджигали энергетические объекты Укрзализныци, автомобили сил обороны, а также пытались заложить взрывчатку под военный внедорожник.

Всех фигурантов завербовали через телеграмм-каналы, где они искали "легкие заработки".

Особенно резонансным стало задержание "с поличным" во Львове двух агентов РФ, заложивших самодельное взрывное устройство (СИН) под авто украинского военного.

Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом. Они приехали во Львов, где из тайника забрали рюкзак с СВП весом 4,5 кг и установили камеру для дистанционного контроля взрыва.

Кроме того, в Киеве задержали 23-летнего мужчину, который поджег сигнальный релейный шкаф на железной дороге, и 29-летнего киевлянина, повлекшего пожар на военных авто.

На Волыни поймали 14-летнего школьника, поджегшего автомобиль украинского защитника.

Фигуранты сообщены о подозрении. Злоумышленникам грозит от многих лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала агента РФ, который передавал координаты ремонтных баз ВСУ. Его задачей было корректировать удары по позициям украинских войск на Краматорском направлении.

