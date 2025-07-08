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08 июля 2025, 17:58

Передавал врагу данные об оружии и спутниках: агент ФСБ осужден на 15 лет

08 июля 2025, 17:58
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фото: иллюстративное
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Сотрудник украинского космического агентства передавал информацию врагу, используя служебное положение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Суд приговорил чиновника Государственного космического агентства Украины к 15 годам заключения с конфискацией имущества. По данным СБУ, он передавал секретные данные спецслужбам рф. Задержан мужчина весной 2024 года прямо во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Следствие установило, что его дистанционно завербовала фсб через жену, проживающую в Ростове-на-Дону и сотрудничающую с оккупантами. Чиновник согласился на сотрудничество. Российскую разведку интересовали спутниковые снимки, расположение стратегических объектов, а также информация о предприятиях, производящих высокоточное оружие и навигационные системы.

Также фигурант собирал данные о военных складах. Во время обысков у него изъяли телефон с поличным разведданных. По данным следствия, он получал за это деньги и намеревался уехать в РФ после выхода на пенсию в 2025 году.

Он признан виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Расследование провели контрразведчики СБУ совместно со следователями под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, ДБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности.

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