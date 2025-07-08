Передавал врагу данные об оружии и спутниках: агент ФСБ осужден на 15 лет
Сотрудник украинского космического агентства передавал информацию врагу, используя служебное положение.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.
Суд приговорил чиновника Государственного космического агентства Украины к 15 годам заключения с конфискацией имущества. По данным СБУ, он передавал секретные данные спецслужбам рф. Задержан мужчина весной 2024 года прямо во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Следствие установило, что его дистанционно завербовала фсб через жену, проживающую в Ростове-на-Дону и сотрудничающую с оккупантами. Чиновник согласился на сотрудничество. Российскую разведку интересовали спутниковые снимки, расположение стратегических объектов, а также информация о предприятиях, производящих высокоточное оружие и навигационные системы.
Также фигурант собирал данные о военных складах. Во время обысков у него изъяли телефон с поличным разведданных. По данным следствия, он получал за это деньги и намеревался уехать в РФ после выхода на пенсию в 2025 году.
Он признан виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Расследование провели контрразведчики СБУ совместно со следователями под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Ранее сообщалось, ДБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности.