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Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Суд приговорил чиновника Государственного космического агентства Украины к 15 годам заключения с конфискацией имущества. По данным СБУ, он передавал секретные данные спецслужбам рф. Задержан мужчина весной 2024 года прямо во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Следствие установило, что его дистанционно завербовала фсб через жену, проживающую в Ростове-на-Дону и сотрудничающую с оккупантами. Чиновник согласился на сотрудничество. Российскую разведку интересовали спутниковые снимки, расположение стратегических объектов, а также информация о предприятиях, производящих высокоточное оружие и навигационные системы.

Также фигурант собирал данные о военных складах. Во время обысков у него изъяли телефон с поличным разведданных. По данным следствия, он получал за это деньги и намеревался уехать в РФ после выхода на пенсию в 2025 году.

Он признан виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Расследование провели контрразведчики СБУ совместно со следователями под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, ДБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности.