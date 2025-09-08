10:22  08 сентября
08 сентября 2025, 11:57

СБУ раскрыла новые подробности дела "крота" ФСБ в НАБУ

08 сентября 2025, 11:57
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности установила, что задержанный в июле сотрудник Центрального аппарата НАБУ, работавший в секретном подразделении "Д-2", входил в масштабную агентурную сеть врага. Вместе с ним в сети действовали еще трое агентов, разоблаченных ранее

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что агенты имели допуск к государственной тайне и владели навыками конспирации. Их куратором был сотрудник ФСБ РФ Игорь Егоров, формировавший сеть с 2009 года.

Ранее СБУ задержала генерала СБУ Валерия Шайтанова, который, по указанию Егорова, планировал теракты и собирал разведывательные данные для РФ. Также в сеть входил Дмитрий Иванцов – бывший заместитель руководителя охраны Януковича, перешедший на сторону оккупантов в Крыму и координирующий подрывную деятельность.

В 2024 году разоблачен еще один агент – военнослужащий Нацгвардии, который передавал врагу информацию об активистах, военнопленных и последствиях обстрелов.

Новый задержанный – сотрудник НАБУ, завербованный ФСБ еще в 2012 году, который передавал Иванцову более 60 эпизодов информации с ограниченным доступом, включая персональные данные украинских силовиков и граждан.

После документирования преступлений "крота" СБУ и ОГП задержали его, изъяв телефон и компьютерную технику. Ему сообщено о подозрении по статьям о государственной измене и несанкционированных действиях с информацией.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Другой агент – генерал Шайтанов – уже отбывает тюремный срок (его приговорили к 12 годам заключения), а военнослужащий Нацгвардии находится под стражей.

Напомним, в июле сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на возможных связях с Россией и незаконной торговле технической коноплей. По данным следствия он координировал работу Бюро в Днепропетровской и Запорожской областях и налаживал контакты с представителями страны-агрессора.

Кроме того, СБУ также сообщила о разоблачении "крота" ФСБ в отделе Д2 НАБУ. Его обвиняли в передаче закрытой информации и госизмене.

Всего в НАБУ заявили, что обыски провели у 15 сотрудников без санкций суда, а в САП – что СБУ проверяет доступ к гостайне, что может поставить под угрозу спецоперации.

Недавно в Офисе Генпрокрора рассказали о новых материалах по вероятной незаконной деятельности одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ и его отца.

