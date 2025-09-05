16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 20:43

На Днепропетровзине судили предателя, который "сливал" позиции ВСУ

05 сентября 2025, 20:43
Иллюстративное фото
В Днепропетровской области мужчину признали виновным в преступлениях против национальной безопасности. Он получил свой судебный приговор

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По материалам дела, местный житель Синельниково осенью 2024 года в ночное время поджег пять трансформаторных подстанций электросетей.

Также мужчина переписывался с пользователем, у которого был номер мобильного оператора РФ. Этому человеку он присылал фотоизображение местности и текстовые сообщения о расположении личного состава Вооруженных Сил Украины в районе местного предприятия, где тогда размещалась военная часть.

Мужчина признал свою вину и заключил соглашение. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее разоблачили жителя Николаева, который посылал россиянам адреса, где базировались украинские военнослужащие и говорил, что можно найти подходящий момент для ударов.

05 сентября 2025
07 августа 2025
