Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила та затримала двох агентів ФСБ, які надавали ворогу інформацію для коригування ракетних і дронових ударів по Одеській та Кіровоградській областях

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисниками виявилися двоє мешканців Одещини, які діяли окремо, але мали спільного куратора. Обидва були завербовані через телеграм-канали.

Серед них – 33-річний дезертир із Кіровоградщини, який самовільно залишив військову частину та передавав окупантам координати підрозділу, штабу, навчальних полігонів і маршрутів пересування Сил оборони. Після повернення до Одеської області намагався влаштуватися на оборонне підприємство, щоб збирати нові розвіддані.

Ще один агент – 49-річний різноробочий із селища Лиманське, який передавав ворогу напрямки руху мобільних груп ППО під час повітряних тривог.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами співпраці з ворогом.

За фактами державної зради та дезертирства слідчі повідомили фігурантам про підозру. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітник українського космічного агентства передавав інформацію ворогу, використовуючи службове становище. Затримали чоловіка навесні 2024 року просто під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше повідомлялося, ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки.