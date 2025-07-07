ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, предавших Украину во время войны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения ведомство расследует 2 тыс. 712 уголовных производства по преступлениям против национальной безопасности, в частности:
- 1 тыс. 874 производства - по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины),
- 659 производств - за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины),
- 46 производств - по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.
По состоянию на начало июля:
- 1 тыс. 470 человек получили уведомление о подозрении,
- 521 человек объявлен в розыск,
- 1 тыс. 380 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму,
- 1 тыс. 243 обвинительных акта направлены в суд.
Напомним, в июне ГБР сообщило о подозрении экснардепа в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн.
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