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07 июля 2025, 13:39

ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности

07 июля 2025, 13:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, предавших Украину во время войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения ведомство расследует 2 тыс. 712 уголовных производства по преступлениям против национальной безопасности, в частности:

  • 1 тыс. 874 производства - по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины),
  • 659 производств - за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины),
  • 46 производств - по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

По состоянию на начало июля:

  • 1 тыс. 470 человек получили уведомление о подозрении,
  • 521 человек объявлен в розыск,
  • 1 тыс. 380 человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму,
  • 1 тыс. 243 обвинительных акта направлены в суд.

Напомним, в июне ГБР сообщило о подозрении экснардепа в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн.

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