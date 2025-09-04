Автоподжоги под заказ: полиция задержала 21-летнего одессита
Полицейские Одессы задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге четырех автомобилей в Хаджибейском районе
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Как установило следствие, новолуние действовало по заказу анонимного "куратора" из интернета, выполняя поджоги за денежное вознаграждение.
В течение нескольких дней он поджег автомобили BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Hyundai Tucson, принадлежавшие четырем гражданам. Злоумышленник снимал видео своих действий и посылал заказчику для подтверждения выполнения "работы".
Ущерб владельцев авто оценивается более чем в 4 миллиона гривен. К счастью, никто из людей не пострадал.
Фигуранту уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения.
Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн.
Напомним, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух мужчин, подозреваемых в серии поджогов автомобилей в Ужгороде. Обвинительные акты уже переданы в суд.