Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро

В Тернополе правоохранители разыскивают мошенника, выманившего у иностранки 37 тыс. евро, после чего скрылся и перестал выходить на связь

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавшая обратилась в тернопольские правоохранители с заявлением о мошенничестве.

По ее словам, около года она общалась с мужчиной из-за мобильного приложения для знакомств. Сначала он утверждал, что находится за границей, а затем сообщил, что приехал в Тернополь для решения определенных вопросов.

Мужчина убеждал, что планирует общее будущее, но сейчас ему нужна финансовая помощь из-за проблем с уплатой налогов, влияющих на его пребывание в Украине.

Женщина, переживая за отношения, перевела мошеннику 37 000 евро на банковский счет. После получения денег "любовник" исчез и перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия по установлению личности злоумышленника.

Напомним, в Тернопольской области будут судить мошенника, который выдурил у людей почти 45 тысяч долларов. Злоумышленник обещал жертвам решить вопрос с мобилизацией, а затем брал средства и исчезал.