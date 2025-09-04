08:13  04 вересня
Любовна афера в Тернополі: чоловік обдурив іноземку на 37 тисяч євро
01:25  04 вересня
Наслідки війни: скільки будинків у Харкові знесуть
00:55  04 вересня
Підірвали машину з прокурором: у Дніпрі засудили пособника терориста
UA | RU
UA | RU
04 вересня 2025, 10:53

Автопідпали на замовлення: поліція затримала 21-річного одесита

04 вересня 2025, 10:53
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Одеси затримали 21-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у підпалі чотирьох автомобілів у Хаджибейському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановило слідство, молодик діяв на замовлення анонімного "куратора" з інтернету, виконуючи підпали за грошову винагороду.

Протягом кількох днів він підпалив автомобілі BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Hyundai Tucson, що належали чотирьом громадянам. Зловмисник знімав відео своїх дій і надсилав замовнику для підтвердження виконання "роботи".

Збитки власників авто оцінюються у понад 4 мільйони гривень. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Фігуранту вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох чоловіків, яких підозрюють у серії підпалів автомобілів в Ужгороді. Обвинувальні акти вже передано до суду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса підпал гроші поліція авто замовлення
Погрожував зброєю і вдарив поліцейського: чоловік сяде на 4,5 роки за напад у столичному метро
04 вересня 2025, 08:57
Любовна афера в Тернополі: чоловік обдурив іноземку на 37 тисяч євро
04 вересня 2025, 08:13
На Дніпропетровщині чоловік двічі пограбував знайомого на понад 10 тисяч гривень
03 вересня 2025, 16:38
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
У Запоріжжі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку: є поранені
04 вересня 2025, 11:15
На Львівщині судитимуть організатора контрабанди авто під виглядом гуманітарки
04 вересня 2025, 10:58
На Полтавщині жінка випала з вікна та загинула
04 вересня 2025, 10:49
Робота над гарантіями безпеки для України завершена, – Макрон
04 вересня 2025, 10:35
На Львівщині автомобіль з’їхав з дороги та врізався в опору мосту: постраждали жінка і дитина
04 вересня 2025, 10:24
Фортифікаційний скандал на Полтавщині: справа у фокусі НАБУ
04 вересня 2025, 10:15
На Донеччині затримали агента ФСБ, який допомагав росіянам готувати наступ на Костянтинівку
04 вересня 2025, 10:09
Трамп заявив, що Зеленський і Путін поки не готові до саміту
04 вересня 2025, 09:49
112 ударних БпЛА атакували Україну: як відпрацювала ППО
04 вересня 2025, 09:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »