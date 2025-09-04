Автопідпали на замовлення: поліція затримала 21-річного одесита

Фото: Національна поліція

Поліцейські Одеси затримали 21-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у підпалі чотирьох автомобілів у Хаджибейському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановило слідство, молодик діяв на замовлення анонімного "куратора" з інтернету, виконуючи підпали за грошову винагороду.

Протягом кількох днів він підпалив автомобілі BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Hyundai Tucson, що належали чотирьом громадянам. Зловмисник знімав відео своїх дій і надсилав замовнику для підтвердження виконання "роботи".

Збитки власників авто оцінюються у понад 4 мільйони гривень. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Фігуранту вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох чоловіків, яких підозрюють у серії підпалів автомобілів в Ужгороді. Обвинувальні акти вже передано до суду.