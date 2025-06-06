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06 июня 2025, 06:45

Сжигали авто ради мести: в Ужгороде двум мужчинам грозит тюрьма

06 июня 2025, 06:45
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух мужчин, подозреваемых в серии поджогов автомобилей в Ужгороде. Обвинительные акты уже переданы в суд

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Речь идет о событиях декабря 2024 года. Тогда правоохранители задержали двух местных жителей – 56 и 57 лет. Они подозреваются в поджоге трех автомобилей: Audi, Volkswagen и Mercedes.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники заранее изучали маршруты потерпевших, фотографировали их машины и исследовали местность. Автомобили обливали легковоспламеняющимся веществом и поджигали.

По предварительным данным, преступления совершались по мотивам личной мести или с целью давления на владельцев транспорта.

Кроме того, у одного из подозреваемых во время обысков было обнаружено более 500 патронов к автоматическому оружию. Ему инкриминируют еще и незаконное обращение с оружием.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Судебное разбирательство начнется в ближайшее время.

Напомним, на Киевщине задержали женщину, которая подожгла два автомобиля. Злоумышленницы сообщили о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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