04 сентября 2025, 08:57

Угрожал оружием и ударил полицейского: мужчина сядет на 4,5 года за нападение в столичном метро

04 сентября 2025, 08:57
Фото: Национальная полиция
Печерский районный суд Киева приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы 20-летнего мужчину, который в конце января в столичном метро угрожал полицейским оружием и нанес телесные повреждения правоохранителю

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

отмечается, что инцидент произошел на станции метро "Крещатик". Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, конфликтовал с пассажирами и нецензурно выражался.

На замечания полиции не реагировал, а достал травматический пистолет и направил его в сторону полицейского.

Нарушитель задержан на месте сотрудниками полиции вместе с пассажирами. Во время задержания он сопротивлялся и ударил сержанта полиции.

Установлено, что задержанный – уроженец Кировоградской области, ранее осужденный за незаконное завладение транспортным средством. Тогда он получил 2 года заключения, но был уволен досрочно.

В этот раз ему инкриминировали угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа, а также хулиганство. Все время досудебного следствия мужчина находился под стражей.

Напомним, недавно в Киеве осудили опасных грабителей. Злоумышленниками оказались жители Кировоградской области от 24 до 29 лет. В темное время суток они нападали на жителей столицы, избивали людей и воровали мобильные телефоны.

