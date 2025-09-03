Фото: полиция Днепропетровской области

В Самаре правоохранители задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в двух кражах из дома его знакомого

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По информации следователей, преступления произошли с разницей в два дня. В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

По материалам дела, 12 июля мужчина воспользовался отсутствием хозяина и вынес из его квартиры мобильный телефон. Уже 14 июля он вернулся в этот же дом. На этот раз хозяин был дома и спал в спальне, однако это не помешало злоумышленнику незаметно похитить еще один телефон.

Полиция изъяла доказательства во время расследования

Общая сумма нанесенного ущерба превышает 10 тысяч гривен. Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – "кража, совершенная повторно, в условиях военного положения". Статья предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

