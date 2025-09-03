15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 16:37

Дважды обокрал знакомого: в Днепропетровской области обокрал дом на сумму более 10 тыс. грн

03 сентября 2025, 16:37
Фото: полиция Днепропетровской области
В Самаре правоохранители задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в двух кражах из дома его знакомого

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По информации следователей, преступления произошли с разницей в два дня. В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

По материалам дела, 12 июля мужчина воспользовался отсутствием хозяина и вынес из его квартиры мобильный телефон. Уже 14 июля он вернулся в этот же дом. На этот раз хозяин был дома и спал в спальне, однако это не помешало злоумышленнику незаметно похитить еще один телефон.

Полиция изъяла доказательства во время расследования

Общая сумма нанесенного ущерба превышает 10 тысяч гривен. Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – "кража, совершенная повторно, в условиях военного положения". Статья предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, в Ровенской области мужчина посягнул на имущество бывшей сожительницы и нанес ей вред. Он похитил часы за 1800 евро у бывшей.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
