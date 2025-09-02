Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія

Фото: ZAHID.NET

Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури та обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Перед початком судового засідання Сцельніков під час короткої розмови з журналістами визнав свою провину. Пізніше його адвокат Віктор Пономаренко це підтвердив у коментарі: "Він про це сказав. Це в залі прозвучало".

Як відомо, на момент ухвалення рішення про запобіжний захід у Львові тривали похоронні заходи – місто прощалося з Андрієм Парубієм. Його поховали на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

