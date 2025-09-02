13:51  02 вересня
На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2025, 14:33

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія

02 вересня 2025, 14:33
Читайте также на русском языке
Фото: ZAHID.NET
Читайте также
на русском языке

Галицький районний суд Львова задовольнив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури та обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Йому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Перед початком судового засідання Сцельніков під час короткої розмови з журналістами визнав свою провину. Пізніше його адвокат Віктор Пономаренко це підтвердив у коментарі: "Він про це сказав. Це в залі прозвучало".

Як відомо, на момент ухвалення рішення про запобіжний захід у Львові тривали похоронні заходи – місто прощалося з Андрієм Парубієм. Його поховали на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Читайте також:

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд арешт Львів Андрій Парубій запобіжний захід вбивство Парубія
Публічне зізнання: підозрюваний пояснив, чому вбив Андрія Парубія
02 вересня 2025, 13:34
Львів прощається з Андрієм Парубієм: подробиці церемонії
02 вересня 2025, 12:50
Слідство перевіряє інформацію про можливих спільників у справі Парубія
01 вересня 2025, 13:59
Всі новини »
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваного в убивстві пенсіонера
02 вересня 2025, 15:07
На Київщині будуть судити жінку, яка обікрала могилу військового
02 вересня 2025, 14:55
На Рівненщині 17-річний мотоцикліст у критичному стані після зіткнення з авто
02 вересня 2025, 14:24
Все навколо палало: росіяни накрили Донеччину вогнем
02 вересня 2025, 14:15
У Дніпровському районі Києва виявили уламки збитого БпЛА на території дитсадка
02 вересня 2025, 14:11
Росія вдарила по Костянтинівці: поранено трьох комунальників
02 вересня 2025, 14:06
На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
02 вересня 2025, 13:51
Публічне зізнання: підозрюваний пояснив, чому вбив Андрія Парубія
02 вересня 2025, 13:34
Студент у Києві катався на велосипеді по ескалатору метро – поліція склала протокол
02 вересня 2025, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »