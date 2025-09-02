10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
02 вересня 2025, 12:50

Львів прощається з Андрієм Парубієм: подробиці церемонії

02 вересня 2025, 12:50
Фото: Четверта студія/Дмитро Колос
У вівторок, 2 вересня, Львів прощається з Андрієм Парубієм, колишнім Головою Верховної Ради, народним депутатом, якого вбили 30 серпня на одній із вулиць міста

Про це інформує RegioNews із посиланням на Четверту студію.

Чин похорону розпочався о 12:00 в оборі святого Юра (площа святого Юра, 5). У храмі вже зібралося багато людей, серед яких — відомі політики, посадовці та громадські діячі.

О 13:30, на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Після цього тіло політика поховають на Личаківському кладовищі.

Як відомо, 1 вересня у Львові та Києві відбувся парастас за Андрієм Парубієм, під час якого містяни та політики вшанували пам'ять загиблого.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного підозрюваного. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Також повідомлялося, що правоохоронці перевіряють інформацію про можливих спільників у справі Парубія. Наразі підтверджених даних про причетність інших осіб немає, а серед версій слідства залишається й можливий російський слід.

