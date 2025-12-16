07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
01:30  16 декабря
"Все наши отложенные деньги потратили": рэпер OTOY рассказал, во сколько ему обошлась свадьба
17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
16 декабря 2025, 07:36

Бывшего директора "Молодого театра" Билоуса оставили под стражей до 2026 года

16 декабря 2025, 07:36
Фото: Прокуратура Украины
Печерский суд Киева оставил под стражей бывшего директора "Молодого театра" и преподавателя Карпенко-Карого университета до 21 января 2026 года

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Андрею Билоусу инкриминируют систематические изнасилования и сексуальное насилие в отношении студенток, среди которых были несовершеннолетние.

Мера пресечения продлена без возможности внесения залога.

Прокуроры во время судебного заседания отметили необходимость дальнейшего содержания под стражей из-за тяжести преступлений, риска незаконного влияния на потерпевших и свидетелей и возможность препятствования расследованию.

Сторону обвинения представляет заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.

"В таких производствах принципиальна не только неотвратимость ответственности, но и реальная защита потерпевших. Именно поэтому прокуроры настаивают на мерах пресечения, которые делают невозможным какое-либо давление или вмешательство в ход правосудия", – отметил Виктор Логачев.

Напомним, по данным СМИ, 21 октября полиция проводила обыски у Андрея Билоуса. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе несовершеннолетних. В период с марта 2018 по апрель 2023 года он неоднократно насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении пяти девушек.

Что известно о скандале в "Молодом театре"

В начале января 2025 года в сети начала распространяться информация о том, что якобы руководитель "Молодого театра" и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Билоус обвиняется студентами вуза в харасменте. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Билоуса".

Вероятных жертв притязаний поддержали Мария Ефросинина, Ада Роговцева, коллектив театра Леси Украинки во Львове и другие.

Приказ о временном отстранении Белоуса был издан 11 февраля – на следующий день после акции под стенами КГГА с требованием отреагировать на обвинения в адрес руководителя "Молодого театра".

Впоследствии актеры и работники "Молодого театра" подали коллективное заявление в КГГА с просьбой уволить Билоуса. Тогда заявление поддержали 46 работников, а 94 выступили за то, чтобы оставить его в театре.

С марта обвиняемый в притязаниях режиссер отметил, что вернулся на должность директора – художественного руководителя "Молодого театра", поскольку большинство коллектива его поддерживает.

В мае Андрей Билоус покинул пост директора-художественного руководителя Киевского академического "Молодого театра". Заявление на увольнение он написал с согласия сторон.

Читайте также: Преподаватели университета Карпенко-Карого обвиняются в притязаниях к студенткам: все подробности нового секс-скандала

суд арест изнасилование мера пресечения Молодой театр студенты несовершеннолетние Андрей Белоус
