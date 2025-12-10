Австрийский суд поставил точку по многолетнему делу об экстрадиции Дмитрия Фирташа

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

За эти годы рассмотрение включало, в частности, рекордный для Австрии залог — 125 млн евро.

США добивались выдачи Фирташа по делу о вероятном сговоре с целью выплаты 18,5 млн долларов взяток индийским чиновникам за содействие в реализации титанового проекта стоимостью 500 млн долларов. Сам Фирташ обвинения последовательно отрицал.

Решение австрийского суда означает, что экстрадиционный процесс официально завершен, а требование США остается без удовлетворения.

Как известно, Фирташ заработал свое состояние, торгуя газом, в том числе с российским ОАО "газпром", а позже, после распада Советского Союза, расширил свою деятельность в химической отрасли и телевидении, став одним из самых влиятельных людей Украины.