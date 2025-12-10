Австрийский суд поставил точку по многолетнему делу об экстрадиции Дмитрия Фирташа
Австрийский суд окончательно заблокировал запрос Соединенных Штатов на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа, завершив свыше десятилетнего судебного противостояния
Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.
За эти годы рассмотрение включало, в частности, рекордный для Австрии залог — 125 млн евро.
США добивались выдачи Фирташа по делу о вероятном сговоре с целью выплаты 18,5 млн долларов взяток индийским чиновникам за содействие в реализации титанового проекта стоимостью 500 млн долларов. Сам Фирташ обвинения последовательно отрицал.
Решение австрийского суда означает, что экстрадиционный процесс официально завершен, а требование США остается без удовлетворения.
Как известно, Фирташ заработал свое состояние, торгуя газом, в том числе с российским ОАО "газпром", а позже, после распада Советского Союза, расширил свою деятельность в химической отрасли и телевидении, став одним из самых влиятельных людей Украины.