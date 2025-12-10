16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
10 декабря 2025, 17:39

Австрийский суд поставил точку по многолетнему делу об экстрадиции Дмитрия Фирташа

10 декабря 2025, 17:39
Австрийский суд окончательно заблокировал запрос Соединенных Штатов на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа, завершив свыше десятилетнего судебного противостояния

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

За эти годы рассмотрение включало, в частности, рекордный для Австрии залог — 125 млн евро.

США добивались выдачи Фирташа по делу о вероятном сговоре с целью выплаты 18,5 млн долларов взяток индийским чиновникам за содействие в реализации титанового проекта стоимостью 500 млн долларов. Сам Фирташ обвинения последовательно отрицал.

Решение австрийского суда означает, что экстрадиционный процесс официально завершен, а требование США остается без удовлетворения.

Как известно, Фирташ заработал свое состояние, торгуя газом, в том числе с российским ОАО "газпром", а позже, после распада Советского Союза, расширил свою деятельность в химической отрасли и телевидении, став одним из самых влиятельных людей Украины.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
