Пять пострадавших и годы домогательств: экс-директору "Молодого театра" сообщили о подозрении

Бывшему руководителю "Молодого театра" и преподавателю университета имени Карпенко-Карого Андрею Белоусу сообщено о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе несовершеннолетних

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, с 2017 года подозреваемый, пользуясь своим авторитетом и служебным положением, систематически склонял студенток к половым отношениям без их согласия.

В период с марта 2018 по апрель 2023 года он неоднократно насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении пяти девушек, две из которых были несовершеннолетними.

Следствие установило, что Белоус создавал атмосферу устрашения, обесценивал и унижал студенток, которые отказывались от его притязаний, лишал их участия в спектаклях и ставил под угрозу их обучение.

Показания потерпевших подтвердили десятки свидетелей. Также задокументированы факты принуждения к отправке интимных фото, непристойных переписок и притязаний в помещении театра.

Во время обысков по месту жительства и работы изъяты мобильные устройства и другие доказательства.

Сторону обвинения в суде будет представлять заместитель Генпрокурора Мария Вдовиченко.

Напомним, по данным СМИ, во вторник, 21 октября, полиция проводила обыски у Андрея Белоуса. Следственные действия происходили в рамках дела по изнасилованию и сексуальному насилию в отношении студенток.

Что известно о скандале в "Молодом театре"

В начале января 2025 года в сети начала распространяться информация, что руководитель "Молодого театра" и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Белоус обвиняется студентами вуза в харасменте. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Белоуса".

Вероятных жертв притязаний поддержали Мария Ефросинина, Ада Роговцева, коллектив театра Леси Украинки во Львове и другие.

Приказ о временном отстранении Белоуса был издан 11 февраля – на следующий день после акции под стенами КГГА с требованием отреагировать на обвинения в адрес руководителя "Молодого театра".

Впоследствии актеры и работники "Молодого театра" подали коллективное заявление в КГГА с просьбой уволить Белоуса. Тогда заявление поддержали 46 работников, а 94 выступили за то, чтобы оставить его в театре.

С марта обвиняемый в притязаниях режиссер отметил, что вернулся на должность директора – художественного руководителя "Молодого театра", поскольку большинство коллектива его поддерживает.

В мае Андрей Белоус покинул пост директора-художественного руководителя Киевского академического молодого театра. Заявление на увольнение он написал с согласия сторон.

