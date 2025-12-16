Россияне ночью атаковали Одесщину десятками дронов: возник масштабный пожар

Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки на территории одного из предприятий возник масштабный пожар.

Возгорание охватило склад с бытовой техникой (бойлерами и обогревателями). Пожар полностью ликвидировали огнеборцами. Спасенный рядом расположенный склад логистической компании.

К счастью, пострадавших нет. На месте продолжают работать соответствующие службы.

Напомним, утром 16 декабря российские войска атаковали Запорожье ударным беспилотником. В результате попадания дрона типа Shahed возник пожар в многоэтажном доме. Известно о трех травмированных в результате обстрела.