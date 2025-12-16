Россияне ночью атаковали Одесщину десятками дронов: возник масштабный пожар

Россияне ночью атаковали Одесщину десятками дронов: горел склад с бытовой техникой
Россия продолжает терроризировать гражданское население Одесской области. Ночью 16 декабря враг атаковал регион несколькими десятками ударных беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В результате атаки на территории одного из предприятий возник масштабный пожар.
Возгорание охватило склад с бытовой техникой (бойлерами и обогревателями). Пожар полностью ликвидировали огнеборцами. Спасенный рядом расположенный склад логистической компании.
К счастью, пострадавших нет. На месте продолжают работать соответствующие службы.
Напомним, утром 16 декабря российские войска атаковали Запорожье ударным беспилотником. В результате попадания дрона типа Shahed возник пожар в многоэтажном доме. Известно о трех травмированных в результате обстрела.