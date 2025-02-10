Белоуса отстранят от должности художественного руководителя Молодого театра: решение КГГА

фото из открытых источников

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, передает RegioNews.

По ее словам, это решение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей.

"Городские власти занимают принципиальную позицию: никакие проявления харасмента, дискриминации или унизительного отношения в заведениях культуры недопустимы. Культура – это не только пространство для творчества, но и мощное средство реабилитации и исцеления, которое должно вдохновлять, поддерживать и объединять людей".

Между тем, сегодня под зданием театра и КГГА состоялась акция протеста с требованием уволить Билоуса как с должности преподавателя, так и с должности художественного руководителя и режиссера театра.

К мероприятию присоединились около сотни людей, скандировавших лозунги: "Не молчи", "Долой Белоуса", "Театр без насилия", "Преподаватель не Бог", "Тишина порождает преступление".

Сразу после акции в Нацполиции сообщили, что против преподавателя столичного университета возбуждено уголовное производство по статье "Сексуальное насилие".

Хотя правоохранители и не уточняют имя фигуранта. Но вероятнее всего речь идет именно об Андрее Билоусе, который с начала января 2025 года фигурирует в скандале по поводу сексуального насилия.

В полиции рассказали, что в Шевченковское управление полиции поступили обращения от бывших студенток и администрации высшего учебного заведения.

Напомним, в начале января в сети начала распространяться информация , что якобы руководитель Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Билоус обвиняется студентами вуза в харасменте. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Билоуса".

Впоследствии актеры и работники Молодого театра подали коллективное заявление в КГГА с просьбой уволить Билоуса. Тогда заявление поддержали 46 работников, а 94 выступили за то, чтобы оставить его в театре.

Читайте также: Преподаватели университета Карпенко-Карого обвиняются в притязаниях к студенткам: все подробности нового секс-скандала