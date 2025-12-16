10:40  16 декабря
16 декабря 2025, 09:54

Деньги в картонной коробке: киевлянин пытался вывезти за границу более 1,8 млн грн наличными в валюте

16 декабря 2025, 09:54
Фото: Гостаможслужба
В пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" таможенники пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных денег за границу

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Автомобиль Lexus, за рулем которого находился 43-летний житель Киевской области, направлялся на выезд из Украины. Водитель выбрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор". Во время осмотра в рюкзаке, лежавшем в салоне авто, в картонной коробке таможенники обнаружили 30 тысяч долларов и 21 300 евро.

Общая сумма наличных по курсу НБУ превышает 1,8 миллиона гривен и значительно больше разрешенного для вывоза без декларирования лимит – эквивалент 10 тысяч евро.

Избыток средств – 30 тысяч долларов и 11 300 евро – таможенники изъяли до решения суда.

По факту нарушения составили протокол по ч. 1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

На Львовщине таможенники пресекли попытку вывоза валюты более чем на 1,8 млн грн

Напомним, ранее 46-летний львовянин пытался вывезти из Украины более 5 млн грн наличными в валюте. Декларированную часть денег вернули собственнику, а незадекларированные средства – изъяли до решения суда.

