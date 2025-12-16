Украина способна выиграть эту войну.

Украина может выиграть эту войну. Периодически мы напоминаем об этом себе и всему миру. Вот сегодня снова

Фото: armyinform

Очень важно об этом помнить, что на самом деле мы с потрясающим счетом превосходим россиян в изобретательности и креативности. Проявляется это и в тактике, оперативном искусстве и в технологиях.

Мы успешно совершаем стремительные наступательные операции, а россияне – нет. Мы внезапными и выверенными ударами отражали Харьковщину, Херсон, зашли на Курщину, вот недавно отбросили врага у Купянска. В это время у россиян наступление – это примитивное выдавливание нас массой, трупами.

Мы более изобретательны в технике. Мы первые были во введении малых дронов для разведки, ФПВ – для нанесения ударов, морских безэкипажных катеров – для уничтожения флота противника, агродронов – для бомбовых ударов.

Да, россияне системнее, лучше масштабируются. Ибо у них на войну работает их все государство, местные и федеральные власти, олигархи и коррупционеры. У нас в полной мере не включена ни одна из этих категорий. У нас дело защиты Родины – это забота войска.

И все же мы держимся.

И вот, это, кажется, мы использовали мощные подводные дроны. Снова нет аналогов этой операции, снова впервые в мире!

Чтобы еще раз подчеркнуть свое господство над россиянами на Черном море. Чтобы еще раз напомнить себе и всем, что мы можем выиграть эту войну.

***

Россияне применяют наиболее примитивные подходы. Они лезут вперед, используя людей как биотопливо. Они каждый день запускают ракеты и дроны в нашу энергетику, без какого-либо эффекта для войны. У них очень мало результатов, зато это все происходит каждый день и работает как гипноз. Они гипнотизируют себя и мир бироботами и шахедами – в гипнозе, похоже, важно не качество, а количество, продолжительность.

Любой сознательный реалий войны наблюдатель понимает, что все территориальные успехи россиян стоят очень мало. Что мы способны перечеркнуть своими наступательными операциями. Что давление на наш тыл мы способны сбалансировать ударами по российской военной и энергетической инфраструктурам.

***

Нам осталось только одно дело. Мы должны изобрести комплекс технологий и тактик, чтобы остановить российский пехотный штурм.

И тогда мы победим. Когда россияне перестанут идти вперед, когда остановятся, они лишатся веры, и их имперская перенапряженная машина посыплется. Бунт Пригожина когда-то раскрыл (но не использовал) секрет: Россия пуста и слаба внутри.

Украина способна выиграть эту войну.