Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате работы генератора двое 13-летних детей отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что в сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Киевской области в доме нашли мертвыми супруги и их 11-летнюю дочь, маленький мальчик – в больнице. Предварительно, причиной трагедии стало отравление угарным газом.