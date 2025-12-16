10:40  16 декабря
Просил сильно не наказывать, потому что "помогал волонтерам": на Харьковщине мужчина "докладывал" россиянам, где живут военные ВСУ

16 декабря 2025, 10:55
Иллюстративное фото
Индустриальный районный суд Харькова признал местного жителя виновным в незаконном распространении информации о расположении ВСУ. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле 2025 года обвиняемый стал общаться в мессенджере с представителем РФ. Тогда он рассказал собеседнику, где в Индустриальном районе Харькова находится личный состав и военная техника ВСУ. Уже в начале июля корректировщик был задержан.

На суде мужчина признал свою вину. Он рассказал, что ему предлагали деньги за сожжение трансформаторов, но он не согласился, однако рассказал, где находятся военные. При этом он просил его сильно не наказывать, потому что "с начала войны помогал развозить продукты и волонтеров".

Известно, что мужчина по специальности слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей 3 разряда, однако не имел работы из-за ухода за больной матерью (умершей). Его отец перенес два инсульта и сегодня под наблюдением родной сестры, но они оба в преклонном возрасте.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.

