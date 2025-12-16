Колишнього директора "Молодого театру" Білоуса залишили під вартою до 2026 року

Фото: Прокуратура України

Печерський суд Києва залишив під вартою колишнього директора "Молодого театру" та викладача університету Карпенка-Карого до 21 січня 2026 року

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Андрію Білоусу інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні.

Запобіжний захід продовжено без можливості внесення застави.

Прокурори під час судового засідання наголосили на необхідності подальшого тримання під вартою через тяжкість злочинів, ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків і можливість перешкоджання розслідуванню.

Сторону обвинувачення представляє заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

"У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя", – зазначив Віктор Логачов.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 21 жовтня поліція проводила обшуки у Андрія Білоуса. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, зокрема неповнолітніх. У період з березня 2018 по квітень 2023 року він неодноразово ґвалтував і вчиняв дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат.

Що відомо про скандал у "Молодому театрі"

На початку січня 2025 року у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник "Молодого театру" і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника "Молодого театру".

Згодом актори та працівники "Молодого театру" подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

З березня звинувачений у домаганнях режисер зазначив, що повернувся на посаду директора – художнього керівника "Молодого театру", оскільки більшість колективу його підтримує.

У травні Андрій Білоус залишив посаду директора-художнього керівника Київського академічного "Молодого театру". Заяву на звільнення він написав за згодою сторін.

