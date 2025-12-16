07:16  16 грудня
Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження
01:30  16 грудня
"Всі наші відкладені гроші витратили": репер OTOY розповів, у скільки йому обійшлось весілля
17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 07:36

Колишнього директора "Молодого театру" Білоуса залишили під вартою до 2026 року

16 грудня 2025, 07:36
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Печерський суд Києва залишив під вартою колишнього директора "Молодого театру" та викладача університету Карпенка-Карого до 21 січня 2026 року

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Андрію Білоусу інкримінують систематичні зґвалтування та сексуальне насильство стосовно студенток, серед яких були неповнолітні.

Запобіжний захід продовжено без можливості внесення застави.

Прокурори під час судового засідання наголосили на необхідності подальшого тримання під вартою через тяжкість злочинів, ризики незаконного впливу на потерпілих та свідків і можливість перешкоджання розслідуванню.

Сторону обвинувачення представляє заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

"У таких провадженнях принциповою є не лише невідворотність відповідальності, а й реальний захист потерпілих. Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя", – зазначив Віктор Логачов.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 21 жовтня поліція проводила обшуки у Андрія Білоуса. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні та сексуальному насильстві студенток, зокрема неповнолітніх. У період з березня 2018 по квітень 2023 року він неодноразово ґвалтував і вчиняв дії сексуального характеру щодо п'яти дівчат.

Що відомо про скандал у "Молодому театрі"

На початку січня 2025 року у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник "Молодого театру" і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника "Молодого театру".

Згодом актори та працівники "Молодого театру" подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

З березня звинувачений у домаганнях режисер зазначив, що повернувся на посаду директора – художнього керівника "Молодого театру", оскільки більшість колективу його підтримує.

У травні Андрій Білоус залишив посаду директора-художнього керівника Київського академічного "Молодого театру". Заяву на звільнення він написав за згодою сторін.

Читайте також: Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд арешт згвалтування запобіжний захід Молодий театр студенти неповнолітні Андрій Білоус
За нардепку Скороход внесли заставу – оплатили "треті особи"
15 грудня 2025, 08:24
Австрійський суд поставив крапку в багаторічній справі про екстрадицію Дмитра Фірташа
10 грудня 2025, 17:39
Суд вирішив подальшу долю ексмера Одеси Труханова
10 грудня 2025, 17:08
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Перспективи мирних домовленостей
16 грудня 2025, 07:56
Росіяни пошкодили інфраструктуру, підприємство та АЗС на Дніпропетровщині
16 грудня 2025, 07:49
Удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла
16 грудня 2025, 07:40
Українські бійці за добу ліквідували 1150 окупантів – Генштаб
16 грудня 2025, 07:27
Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження
16 грудня 2025, 07:16
Удар "шахеда" по багатоповерхівці в Запоріжжі: спалахнула пожежа, є постраждалі
16 грудня 2025, 06:58
Ліки, психіатр та спокійний ритм життя: співак Вельбой переїхав із Києва - де зараз живе артист
16 грудня 2025, 02:30
"Всі наші відкладені гроші витратили": репер OTOY розповів, у скільки йому обійшлось весілля
16 грудня 2025, 01:30
"Наче той клятий дрон летить просто на мене": співачка Lida Lee розповіла про небезпечні зйомки
16 грудня 2025, 00:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »