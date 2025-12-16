Иллюстративное фото

Любарский районный суд Житомирской области рассмотрел дело военнообязанного, который после прохождения ВЛК и получения повестки не явился в ТЦК. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В июле прошлого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию. Его сочли годным к военной службе, после чего он получил повестку. Однако он так и не явился.

На суде мужчина не признал свою вину. Он заявил, что он является активным членом религиозного объединения Свидетелей Иеговы, а потому не может проходить военную службу по религиозным соображениям. По его словам, он обращался с письменными заявлениями о замене военной службы на альтернативную (невоенную) и сообщал об этом работникам ТЦК.

Факт его обращений подтвердили. При этом никаких решений об альтернативной службе не было.

Что решил суд

В суде отметили, что альтернативная служба в Украине есть, но как замена срочной военной службы. При этом призыв во время мобилизации в особый период представляет собой отдельный вид военной службы, для которого такая замена законом не предусмотрена.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время, с учетом того, что преступление является не тяжким и совершено впервые, мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

