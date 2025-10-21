Фото: Украинская правда

Во вторник, 21 октября, полиция проводит обыски у бывшего директора Молодого театра Андрея Белоуса. Его обвиняли в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По данным издания, следственные действия проходят в рамках дела по изнасилованию и сексуальному насилию в отношении студенток.

Андрей Белоус также является заведующим второй кафедрой актерского искусства и режиссуры драмы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого.

Других деталей пока нет.

Что известно о скандале в Молодом театре

В начале января 2025 года в сети начала распространяться информация, что руководитель Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Белоус обвиняется студентами вуза в харасменте. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Белоуса".

Вероятных жертв притязаний поддержали Мария Ефросинина, Ада Роговцева, коллектив театра Леси Украинки во Львове и другие.

Приказ о временном отстранении Белоуса был издан 11 февраля – на следующий день после акции под стенами КГГА с требованием отреагировать на обвинения в адрес руководителя Молодого театра.

Впоследствии актеры и работники Молодого театра подали коллективное заявление в КГГА с просьбой уволить Белоуса. Тогда заявление поддержали 46 работников, а 94 выступили за то, чтобы оставить его в театре.

С марта обвиняемый в притязаниях режиссер отметил, что вернулся на должность директора – художественного руководителя Молодого театра, поскольку большинство коллектива его поддерживает.

В мае Андрей Белоус покинул пост директора-художественного руководителя Киевского академического молодого театра. Заявление на увольнение он написал с согласия сторон.

Читайте также: Преподаватели университета Карпенко-Карого обвиняются в притязаниях к студенткам: все подробности нового секс-скандала