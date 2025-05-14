Секс-скандал в Молодом театре: Белоус уволился с должности художественного руководителя

фото: Facebook/Молодой театр

Об этом сообщил Департамент культуры КГГА, передает RegioNews.

Отмечается, что заявление на увольнение Билоус подал по соглашению сторон, соответствующий приказ уже подписан.

Кто будет временно исполнять обязанности руководителя — станет известно позже.

В Департаменте уточнили, что все кадровые решения будут приниматься в установленном порядке согласно действующему законодательству.

Что известно о скандале в Молодом театре

В начале января в сети начала распространяться информация, что руководитель Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Билоус обвиняется студентами вуза в харасменте. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Билоуса".

Вероятных жертв притязаний поддержали Мария Ефросинина, Ада Роговцева, коллектив театра Леси Украинки во Львове и другие.

Приказ о временном отстранении Белоуса был издан 11 февраля – на следующий день после акции под стенами КГГА с требованием отреагировать на обвинения в адрес руководителя Молодого театра.

Впоследствии актеры и работники Молодого театра подали коллективное заявление в КГГА с просьбой уволить Билоуса. Тогда заявление поддержали 46 работников, а 94 выступили за то, чтобы оставить его в театре.

С марта обвиняемый в притязаниях режиссер отметил, что вернулся на должность директора — худрука Молодого театра, поскольку большинство коллектива его поддерживает.

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