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14 мая 2025, 11:02

Секс-скандал в Молодом театре: Белоус уволился с должности художественного руководителя

14 мая 2025, 11:02
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фото: Facebook/Молодой театр
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Андрей Билоус покинул пост директора-художественного руководителя Киевского академического молодого театра

Об этом сообщил Департамент культуры КГГА, передает RegioNews.

Отмечается, что заявление на увольнение Билоус подал по соглашению сторон, соответствующий приказ уже подписан.

Кто будет временно исполнять обязанности руководителя — станет известно позже.

В Департаменте уточнили, что все кадровые решения будут приниматься в установленном порядке согласно действующему законодательству.

Что известно о скандале в Молодом театре

В начале января в сети начала распространяться информация, что руководитель Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Билоус обвиняется студентами вуза в харасменте. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Билоуса".

Вероятных жертв притязаний поддержали Мария Ефросинина, Ада Роговцева, коллектив театра Леси Украинки во Львове и другие.

Приказ о временном отстранении Белоуса был издан 11 февраля – на следующий день после акции под стенами КГГА с требованием отреагировать на обвинения в адрес руководителя Молодого театра.

Впоследствии актеры и работники Молодого театра подали коллективное заявление в КГГА с просьбой уволить Билоуса. Тогда заявление поддержали 46 работников, а 94 выступили за то, чтобы оставить его в театре.

С марта обвиняемый в притязаниях режиссер отметил, что вернулся на должность директора — худрука Молодого театра, поскольку большинство коллектива его поддерживает.

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увольнение КГГА скандал Андрей Билоус Молодой театр
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