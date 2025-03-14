Секс-скандал в Молодом театре: Андрей Билоус возвращается к работе
Театрального режиссера Андрея Билоуса, ранее обвиненного в притязаниях, вернули на должность директора-художественного руководителя Молодого театра
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на самого Билоуса, передает RegioNews.
Как пояснил директор театра, 10 февраля он по собственной инициативе написал просьбу отстранить себя от исполнения обязанностей в месяц, чтобы "избежать всевозможных спекуляций".
"По состоянию на 14 марта по-прежнему у Департамента культуры (ред. КГГА) нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности", — заявил Билоус.
По данным УП. Кульура, восстановление Билоуса в должности произошло на собрании труппы. К работникам театра обратился директор Департамента культуры Киевского горсовета Сергей Анжияк.
"Он сказал нам, что есть выводы комиссии, зачитал их. В этих выводах комиссия советует отстранить его, но они не видят законных оснований это сделать", - рассказала балетмейстерка-постановщица Нина Змерзла.
Работница также добавила, что собрание длилось всего 15 минут, после чего собравшиеся просто покинули зал.
"Мы переспросили, действительно ли он возвращается. То есть к нам пришли сказать, что несмотря на все заявления, на комиссию, на наши разговоры с комиссией. Нам ответили, да. Мы встали и вышли просто. И все. Это был самый короткий сбор по этому поводу, потому что все остальные были по полтора часа, этот продолжался", – сказала Змерзла.
Напомним, приказ о временном отстранении Белоуса был издан 11 февраля – на следующий день после акции под стенами КГГА с требованием отреагировать на обвинения в адрес руководителя Молодого театра.
Что известно о скандале в Молодом театре
В начале января в сети начала распространяться информация , что руководитель Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Билоус обвиняется студентами вуза в харасменте. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Билоуса".
Впоследствии актеры и работники Молодого театра подали коллективное заявление в КГГА с просьбой уволить Билоуса. Тогда заявление поддержали 46 работников, а 94 выступили за то, чтобы оставить его в театре.
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