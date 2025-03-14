Секс-скандал в Молодом театре: Андрей Билоус возвращается к работе

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Об этом сообщает hromadske со ссылкой на самого Билоуса, передает RegioNews.

Как пояснил директор театра, 10 февраля он по собственной инициативе написал просьбу отстранить себя от исполнения обязанностей в месяц, чтобы "избежать всевозможных спекуляций".

"По состоянию на 14 марта по-прежнему у Департамента культуры (ред. КГГА) нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности", — заявил Билоус.

По данным УП. Кульура, восстановление Билоуса в должности произошло на собрании труппы. К работникам театра обратился директор Департамента культуры Киевского горсовета Сергей Анжияк.

"Он сказал нам, что есть выводы комиссии, зачитал их. В этих выводах комиссия советует отстранить его, но они не видят законных оснований это сделать", - рассказала балетмейстерка-постановщица Нина Змерзла.

Работница также добавила, что собрание длилось всего 15 минут, после чего собравшиеся просто покинули зал.

"Мы переспросили, действительно ли он возвращается. То есть к нам пришли сказать, что несмотря на все заявления, на комиссию, на наши разговоры с комиссией. Нам ответили, да. Мы встали и вышли просто. И все. Это был самый короткий сбор по этому поводу, потому что все остальные были по полтора часа, этот продолжался", – сказала Змерзла.

Напомним, приказ о временном отстранении Белоуса был издан 11 февраля – на следующий день после акции под стенами КГГА с требованием отреагировать на обвинения в адрес руководителя Молодого театра.

Что известно о скандале в Молодом театре

В начале января в сети начала распространяться информация , что руководитель Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Билоус обвиняется студентами вуза в харасменте. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Билоуса".

Впоследствии актеры и работники Молодого театра подали коллективное заявление в КГГА с просьбой уволить Билоуса. Тогда заявление поддержали 46 работников, а 94 выступили за то, чтобы оставить его в театре.

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