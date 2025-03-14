12:56  14 марта
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
11:50  14 марта
В Харькове люди в военной форме устроили на улице стрельбу и били мужчину ногами, – СМИ
13:42  14 марта
В КМИС рассказали, готовы ли украинцев уступить некоторые территории
UA | RU
UA | RU
14 марта 2025, 14:32

Секс-скандал в Молодом театре: Андрей Билоус возвращается к работе

14 марта 2025, 14:32
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Театрального режиссера Андрея Билоуса, ранее обвиненного в притязаниях, вернули на должность директора-художественного руководителя Молодого театра

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на самого Билоуса, передает RegioNews.

Как пояснил директор театра, 10 февраля он по собственной инициативе написал просьбу отстранить себя от исполнения обязанностей в месяц, чтобы "избежать всевозможных спекуляций".

"По состоянию на 14 марта по-прежнему у Департамента культуры (ред. КГГА) нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности", — заявил Билоус.

По данным УП. Кульура, восстановление Билоуса в должности произошло на собрании труппы. К работникам театра обратился директор Департамента культуры Киевского горсовета Сергей Анжияк.

"Он сказал нам, что есть выводы комиссии, зачитал их. В этих выводах комиссия советует отстранить его, но они не видят законных оснований это сделать", - рассказала балетмейстерка-постановщица Нина Змерзла.

Работница также добавила, что собрание длилось всего 15 минут, после чего собравшиеся просто покинули зал.

"Мы переспросили, действительно ли он возвращается. То есть к нам пришли сказать, что несмотря на все заявления, на комиссию, на наши разговоры с комиссией. Нам ответили, да. Мы встали и вышли просто. И все. Это был самый короткий сбор по этому поводу, потому что все остальные были по полтора часа, этот продолжался", – сказала Змерзла.

Напомним, приказ о временном отстранении Белоуса был издан 11 февраля – на следующий день после акции под стенами КГГА с требованием отреагировать на обвинения в адрес руководителя Молодого театра.

Что известно о скандале в Молодом театре

В начале января в сети начала распространяться информация , что руководитель Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Билоус обвиняется студентами вуза в харасменте. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Билоуса".

Впоследствии актеры и работники Молодого театра подали коллективное заявление в КГГА с просьбой уволить Билоуса. Тогда заявление поддержали 46 работников, а 94 выступили за то, чтобы оставить его в театре.

Читайте также: Преподаватели университета Карпенко-Карого обвиняются в притязаниях к студенткам: все подробности нового секс-скандала

Андрей Билоус Молодой театр скандал сексуальные притязания
Скандал во Львовском университете: известного профессора обвинили в сексуальных домогательствах
26 февраля 2025, 19:45
Еще одного преподавателя Университета Карпенко-Карого отстранили от работы после жалоб студентов
13 февраля 2025, 19:01
Белоуса отстранят от должности художественного руководителя Молодого театра: решение КГГА
10 февраля 2025, 15:46
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Киевской области мужчина похитил скутер: ему светит до 5 лет тюрьмы
14 марта 2025, 14:58
Земельная афера на 1,4 млн. грн: на Житомирщине разоблачены три мошенника
14 марта 2025, 13:59
Уговаривали на паспорта РФ и ремонтировали российские танки: СБУ задержала двух предателей Херсонской области
14 марта 2025, 13:55
В КМИС рассказали, готовы ли украинцев уступить некоторые территории
14 марта 2025, 13:42
Полиция разыскивает убийцу активиста Ганула: обнародовано фото
14 марта 2025, 13:14
Как оформить онлайн-кредит без визита в офис
14 марта 2025, 13:07
Иллюзия команды Трампа: "временное перемирие" не разрешит вопрос всей войны
14 марта 2025, 13:00
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
14 марта 2025, 12:56
В Черкассах сбили мотоциклиста: мужчину госпитализировали
14 марта 2025, 12:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Андрей Длигач
Татьяна Николаенко
Все блоги »