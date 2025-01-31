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Виталий Василишин Журналист info@regionews.ua
31 января 2025, 15:36

Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала

31 января 2025, 15:36
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Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студенты театрального ВУЗа начали друг за другом рассказывать, что в стенах университета якобы процветает харасмент — домогательства, если говорить простыми словами. Причем студенты утверждают, что именно преподаватели "неровно дышат" по отношению к своим подопечным. RegioNews разбирался, в чем заключается этот скандал и как на него реагируют в самом университете
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студенты театрального ВУЗа начали друг за другом рассказывать, что в стенах университета якобы процветает харасмент — домогательства, если говорить простыми словами. Причем студенты утверждают, что именно преподаватели "неровно дышат" по отношению к своим подопечным. RegioNews разбирался, в чем заключается этот скандал и как на него реагируют в самом университете
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Как зарождался скандал

В начале января в сети начала распространяться информация, что руководитель Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Билоус обвиняется студентами ВУЗа в харасменте, а проще говоря, приставании или даже домогательства к студенткам. Этому предшествовал взлом YouTube и Tik-Tok каналов курса актерского мастерства от Белоусова. Тогда же названия этих каналов сменили на "Насильник Билоуса".

Спустя какое-то время на этих каналах стали появляться видео от анонимных лиц — женщин с закрытым лицом — которые утверждали, что преподаватель Билоус просил присылать ему фотографии интимного характера и настойчиво приглашал выпить чаю.

Уже 9 января на сайте университета им. Карпенко-Карого появилось сообщение о кибератаках на работников ВУЗа. Также было официально подтверждено, что сломана персональная электронная почта, аккаунты в Tik-Tok и YouTube одного из преподавателей. Скорее всего, речь шла именно о преподавателе Андрее Билоусе, хотя официально его фамилия не называлась.

Андрей Билоус

"Из взломаного электронного ящика, на который, по собственной инициативе обратились студенты с просьбой вернуть доступ владельцу аккаунта, начали поступать письма с требованием об увольнении ряда работников ВУЗа и угрозы обнародования материалов, якобы подтверждающих их неэтичное и противоправное поведение". По словам собственника аккаунта, распространяемая информация не соответствует действительности", — говорилось на сайте университета.

Владелец аккаунтов заявил в киберполицию о киберпреступлении (статьи 361, 362 и 363 Уголовного кодекса Украины), за которые предусмотрена уголовная ответственность. После выяснения всех обстоятельств университет также намерен обратиться в соответствующие правовые органы относительно характера анонимных сообщений.

Именно такова была первая реакция руководства театрального ВУЗа на сообщение о якобы домогательстве студенток. А уже 21 января на странице университета им. Карпенко-Карого в Facebook появилось сообщение о том, что в последнее время неизвестными лицами распространяется информация о якобы неэтичном и противоправном поведении одного из преподавателей ВУЗа. В то же время руководство университета тогда утверждало, что доверяет только официальным источникам информации и фактам. Мол, по состоянию на 21 января никаких официальных заявлений в адрес администрации университета о домогательств к студентам не поступало. Вместе с тем к этому сообщению администраторы страницы университета ограничили доступ к комментариям.

Но даже те пользователи, которые имеют право комментировать, пишут что-то вроде того, что руководство ВУЗа даже не пыталось вникнуть в ситуацию.

Впоследствии в Интернете уже начала "гулять" переписка якобы самого Андрея Билоуса с разными лицами, где преподаватель предполагал, что на него кто-то мог обидеться, что и привело к изливу всей этой грязи на него в социальных сетях. Однако одна из участниц таких переписок отмечала в адрес якобы Андрея Билоуса, что склонение к сексу, используя свое служебное положение, это уже считается чуть ли не изнасилованием в цивилизованном мире.

23 января на странице университета им. Карпенко-Карого появляется новое сообщение, где говорится, что руководство ВУЗа обратилось с заявлением в Национальную полицию Украины с целью проверки распространенной информации и предоставления ей соответствующей правовой оценки. Ранее юридической службой университета, утверждали в ВУЗе, была начата служебная проверка.

"По состоянию на утро 23 января никакого заявления от потерпевших о ситуации и действиях конкретного лица в адрес университета не поступало", — говорилось в сообщении.

Посыпались новые обвинения

28 января бывший выпускник университета им. Карпенко-Карого Сергей Волосовец опубликовал сообщение в Facebook, где рассказывал, как был свидетелем того, что один из преподавателей ВУЗа Юрий Высоцкий любил в день репетиций того или иного представления сажать возле себя какую-нибудь студентку курса и во время эмоциональных замечаний к "актерам" вроде бы мог положить руку на колени студентки или вообще ее обнять. По словам Волосовца, никто из студенток не мог ничего сделать с этим, хотя все они в частных разговорах отмечали, что было отвратительно, когда преподаватель якобы к ним пристает.

В то же время Андрея Билоуса с персоны которого фактически и разразился скандал в университете им. Карпенко-Карого на момент служебной проверки руководство ВУЗа отстранило от исполнения своих обязанностей. Кстати, за самого Билоуса еще на пике скандала вступилась его коллега — преподавательница университета им. Карпенко-Карого Наталья Королева. Как писали СМИ, она в комментариях под одним из сообщений на странице университета написала, что студентки едва ли не сами провоцируют преподавателей, одеваясь очень откровенно. Впрочем, этот комментарий уже удален. Если же принимать во внимание сообщение бывшего выпускника университета им. Карпенко-Карого Сергея Волосовца относительно другого преподавателя ВУЗа Юрия Высоцкого, руководство учебного заведения пока никак не отреагировали на это.

Юрий Высоцкий

С другой стороны, уже появились сообщения о том, что университет им. Карпенко-Карого может посетить СБУ. Дело в том, что есть жалобы студентов о якобы поддержке некоторыми преподавателями учебного заведения российской агрессии.

В поддержку студентов университета им. Карпенко-Карого также выступила легендарная артистка Ада Роговцева, окончившая этот ВУЗ еще в 1959 году. По ее мнению, университету уже давно нужны изменения, а студентов, начавших рассказывать о сексуальных домогательствах, называет полностью правыми во всем.

"Учебное заведение — для обучения, а не для поддержки заведения и его работников. Театр, кино, телевидение — прикладные синтетические искусства и приобщать к ним на практике, обучая азов ремесла, могут исключительно высокопрофессиональные люди, мастера своего дела. Если это не стопроцентно так зачем же тогда существует заведение? На что тратят дети, пришедшие получить сложную прикладную профессию, 4-5 лет жизни?" – риторически написала на своей странице в Facebook Ада Роговцева.

Пока скандал вокруг университета им. Карпенко-Карого продолжается и все ожидают окончательного выяснения всех обстоятельств стоит напомнить, что сексуальные скандалы в этом ВУЗе случаются не впервые. Летом 2021 года студентки университета им. Карпенко-Карого обвинили в сексуальных притязаниях актёра и преподавателя Владимира Талашко. Якобы преподаватель приглашал девушек домой, где предлагать выпить, а потом даже пытался сфотографировать их обнаженными после чего предлагал интим. Однако сам актер тогда все отрицал, но в конце концов в ноябре 2021 года написал заявление на увольнение с преподавательской работы в университете. Только в январе 2023 года в полиции заявили, что в конце концов не обнаружили ничего криминального в действиях Талашко.

скандал домогательство Андрей Билоус университет им. Карпенко-Карого
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