В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины – количество погибших возросло до 7

Фото: ГСЧС Киева

В Деснянском районе столицы в результате ночного российского удара спасатели деблокировали из-под завалов тело мужчины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Таким образом, количество погибших выросло до 7 человек. Еще 13 человек получили ранения, среди них один ребенок.

На месте происшествия идет разбор завалов.

Как известно, ранее сообщалось о шести погибших в столице.

Напомним, в ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения.

Этой ночью Россия также атаковала Киевщину, Днепропетровщину, Черкасщину, Одесщину и Черниговщину.