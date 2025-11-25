14:55  25 ноября
Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых
14:39  25 ноября
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 14:01

В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины – количество погибших возросло до 7

25 ноября 2025, 14:01
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В Деснянском районе столицы в результате ночного российского удара спасатели деблокировали из-под завалов тело мужчины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Таким образом, количество погибших выросло до 7 человек. Еще 13 человек получили ранения, среди них один ребенок.

На месте происшествия идет разбор завалов.

Как известно, ранее сообщалось о шести погибших в столице.

Напомним, в ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения.

Этой ночью Россия также атаковала Киевщину, Днепропетровщину, Черкасщину, Одесщину и Черниговщину.

