Ночная атака РФ на Киев: спасатели разбирают завалы в Днепровском и Деснянском районах

Фото: ГСЧС Киева

После ночных обстрелов Киева российскими войсками спасатели продолжают ликвидацию последствий ударов в двух районах столицы – Деснянском и Днепровском

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

На местах работают 95 спасателей и 26 единиц техники, включая тяжелую инженерную технику.

В Днепровском районе, где повреждена многоэтажка, работают психологи ГСЧС, помощь получили более 140 человек.

Есть информация о человеке, который может оставаться под завалами.

"Сегодня под массированную атаку попали также Голосеевский, Печерский, Дарницкий и Святошинский районы столицы. Наши службы делают все, чтобы спасти каждого нуждающегося в помощи, найти каждого человека под завалами и поддержать пострадавших", – отметил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как известно, этой ночью Россия также атаковала Киевщину, Днепропетровщину, Черкасщину, Одесщину и Черниговщину. Удары были ориентированы по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Напомним, в ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения.

В результате массированного российского удара по столице погибли шесть человек, среди 14 пострадавших – один ребенок.