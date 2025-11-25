В Белой Церкви из-за вражеской атаки погиб один человек
В городе Белая Церковь Киевской области в результате ночной атаки российских войск погиб человек, еще восемь человек получили ранения
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.
Из подвала и подъездов поврежденного многоквартирного дома спасатели эвакуировали 46 жителей.
Повреждения в городе получили также четыре жилых дома и один автомобиль.
В Вышгородском районе области в результате вражеской атаки повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка, в Обуховском районе – два частных дома.
В Броварском районе возникли пожары, повреждения получили 25 частных домов и автомобили.
Напомним, ночью 25 ноября россияне в очередной раз нанесли удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам области. Было известно, что в результате атаки пострадала 14-летняя девочка.