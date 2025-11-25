В Одесской области из-за атаки повреждены энергообъекты, среди пострадавших – дети
Ночью 25 ноября россияне массированно атаковали беспилотниками Одесский регион
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"Несмотря на активную работу ПВО, воздушная атака повлекла за собой новые повреждения объектов гражданского и энергетического назначения. На отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование", – говорится в сообщении.
Из-за падения обломков пострадали шесть человек, среди них два ребенка. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.
Спасательные и аварийные службы продолжают работать на местах, ликвидируя последствия очередного российского удара.
Напомним, в Киеве количество погибших в результате вражеских атак ночью и утром 25 ноября увеличилось до шести.