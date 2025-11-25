Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Несмотря на активную работу ПВО, воздушная атака повлекла за собой новые повреждения объектов гражданского и энергетического назначения. На отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование", – говорится в сообщении.

Из-за падения обломков пострадали шесть человек, среди них два ребенка. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

Спасательные и аварийные службы продолжают работать на местах, ликвидируя последствия очередного российского удара.

Напомним, в Киеве количество погибших в результате вражеских атак ночью и утром 25 ноября увеличилось до шести.