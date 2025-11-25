После ночной атаки РФ в Киеве жители мастерили "канаты" из одеял, чтобы спастись

Скриншот с видео

В Днепровском районе Киева люди пытались спастись из поврежденного дома, мастеря "канаты" из одеял и простыней

Об этом рассказали журналисты Телеканала Киев24, передает RegioNews.

Службы ГСЧС приехали вовремя, но сильное пламя и густой дым затрудняли подъем на верхние этажи.

Спасатели все же эвакуировали жителей своими силами.

Напомним, в ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения.

В результате массированного российского удара по столице погибли шесть человек , среди 14 пострадавших – один ребенок.