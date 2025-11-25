Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения – 22 ракет и 464 БпЛА разных типов:

464 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов), около 250 из них – "шахеды";

4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

7 крылатых ракет Искандер-К;

8 крылатых ракет "Калибр";

3 баллистических ракет "Искандер-М".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

Предварительно, по состоянию на 10:00 силы ПВО уничтожили или подавили 452 воздушных целей:

438 БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 крылатых ракет Искандер-К;

5 крылатых ракет Калибр;

3 баллистические ракеты Искандер-М.

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 12 локациях.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские военные совершили массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В результате массированного российского удара по столице погибли шесть человек, среди 14 пострадавших – один ребенок.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что четыре дрона вылетели в соседние страны – Молдову и Румынию.