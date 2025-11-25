Массированная атака: ПВО ночью обезвредила 14 ракет и 438 российских беспилотников
В ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения – 22 ракет и 464 БпЛА разных типов:
- 464 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов), около 250 из них – "шахеды";
- 4 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 7 крылатых ракет Искандер-К;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 3 баллистических ракет "Искандер-М".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
Предварительно, по состоянию на 10:00 силы ПВО уничтожили или подавили 452 воздушных целей:
- 438 БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 5 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистические ракеты Искандер-М.
Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 12 локациях.
Напомним, в ночь на 25 ноября российские военные совершили массированную комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В результате массированного российского удара по столице погибли шесть человек, среди 14 пострадавших – один ребенок.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что четыре дрона вылетели в соседние страны – Молдову и Румынию.