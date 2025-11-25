У Києва рятувальники деблокували тіло чоловіка – кількість загиблих зросла до 7

Фото: ДСНС Києва

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 7 осіб. Ще 13 людей отримали поранення, серед них одна дитина.

На місці події триває розбір завалів.

Як відомо, раніше повідомлялося про шістьох загиблих у столиці.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 486 засобів повітряного нападу.

Цієї ночі росія також атакувала Київщину, Дніпропетровщину, Черкащину, Одещину та Чернігівщину.