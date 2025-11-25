Из-за ночного удара врага пострадали четверо жителей Киевщины

Фото: Киевская ОВА

Россия не прекращает террор против мирного населения Киевщины, нанося удары по жилым домам и объектам энергетики. В результате сегодняшней атаки пострадали четверо жителей области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В Белой Церкви ранения получила девушка 2011 года рождения. С обломочным ранением поясничного отдела позвоночника, порезами тела и множественными ссадинами госпитализировали в местную больницу.

В Броварском районе травмированы еще три человека:

63-летнюю женщину с закрытой раной руки доставили в больницу.

69-летняя женщина получила резаные раны плеча, голени и живота – она также госпитализирована.

У мужчины 1989 года рождение осколками иссечено лицо. Медики оказывают необходимую помощь.

Последствия вражеской атаки отмечены в четырех районах области.

В Белоцерковском районе повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.

В Броварском – вспыхнули пожары складских помещений и производства, повреждены 25 частных домов и автомобиля.

В Обуховском районе разрушений получили два частных дома.

В Вышгородском – повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Все оперативные службы работают на местах.

Напомним, ночью 25 ноября россияне в очередной раз нанесли удары по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам области. Было известно, что в результате атаки пострадала 14-летняя девочка.